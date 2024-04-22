Уход воды в Тюменскую область и подключение газа оренбуржцам. Ситуация с паводками в РФ

В наиболее пострадавшем от половодья Оренбуржье обстановка стабилизируется. В регионе восстанавливают дороги, возобновляют энергоснабжение и подачу газа, но подтопленными все еще остаются свыше 12 тыс. домов.
ТАСС собрал основное о ситуации с паводками в РФ.
Оренбургская область
- Большая вода уходит из Оренбуржья, за сутки от нее освободились 708 домов и 819 приусадебных участков. Подтопленными остаются более 12 тыс. жилых домов, в том числе 55 многоквартирных, и свыше 19 тыс. участков.
- За время паводка в регионе эвакуировали 17,8 тыс. человек, среди них — почти 5 тыс. детей. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 700 человек.
- В области снова подключают газ и электричество. Энергоснабжение восстановили уже 53 635 абонентам, газоснабжение — 17 903 абонентам.
- В Оренбуржье восстанавливают дороги, просушивают дома и проводят санитарную обработку зданий. От мусора расчистили более 800 домов и свыше 1,8 тыс. участков.
- Уровень воды в Урале и Сакмаре снижается. Региональные власти надеются, что пик половодья пройден.
- В северной части Оренбурга полностью восстановили водоснабжение. Оно было нарушено из-за подтопления трансформаторных подстанций.
Курганская область
- В Курганской области к утру 22 апреля подтопленными остаются более 2 тыс. жилых и свыше 3,4 тыс. дачных домов, а также 5 низководных мостов и 13 участков дорог.
- Большая вода уходит из столицы региона и движется в сторону Белозерского округа. В зоне риска находятся более 10 населенных пунктов, жителей эвакуируют.
- К утру 22 апреля уровень Тобола в Кургане снизился до 9,8 м, в ближайшие дни его спад продолжится. 19 апреля показатели превысили исторический максимум (1 006 см), достигнув отметки 1 015 см.
- Правобережная часть Кургана по-прежнему подтоплена. Там находится более 100 СНТ и несколько микрорайонов.
Тюменская область
- В Тюменскую область из Кургана уходит волна паводка. Ситуация в регионе остается напряженной, ожидается высокий уровень воды в Ишиме и Тоболе.
- Из зоны паводка эвакуировали более 3 тыс. человек, 418 из них находятся в ПВР. По последним данным, подтоплены 98 жилых и 444 дачных дома, а также 646 приусадебных участков.
- Повышение уровня воды происходит в районе сел Коркино и Абатское. Также эвакуируют 14 населенных пунктов в Викуловском районе.
- Уровень воды в Ишиме в районе одноименного города преодолел исторический максимум и начал снижаться. Пик паводка, по прогнозам, должен быть пройден в понедельник.
Ситуация в других регионах
- К утру 22 апреля число затронутых паводком в России жилых домов сократилось до 14,7 тыс. Подтопленными остаются около 29 тыс. приусадебных участков, 76 низководных мостов и 93 участка автодорог. Глава МЧС РФ Александр Куренков назвал весенний паводок этого года крупнейшим за десятилетия.
- В Самарской области паводковые воды уходят из некоторых поселений, но уровень реки Самары повышается у поселка Алексеевка. Всего из мест подтопления в регионе эвакуировали 59 человек, в том числе 9 детей. По последним данным, подтоплены 135 домов и 662 участка.
- В Бурятии от воды освободились почти все приусадебные участки. В регионе устраняют последствия подтопления, проводят дезинфекцию и оценивают ущерб.
- В Томской области из-за роста уровня воды в Оби в зоне риска оказались четыре населенных пункта Колпашевского района. Волна паводка может прийти туда с 22 по 25 апреля. В Молчановском районе от воды освободились все подтопленные дома.