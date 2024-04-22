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Мошенница-бухгалтер похитила 50 тысяч рублей и сама стала жертвой мошенников

В Борисове будут судить 44-летнюю местную жительницу, которой инкриминировано мошенничество в особо крупном размере.

Как рассказали в генпрокуратуре, женщина работала бухгалтером в двух жилищно-строительных кооперативах. В августе 2023 она противоправно завладела суммой около 50 тысяч рублей.

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А впоследствии обвиняемая и сама стала жертвой мошенников. «В частности, с целью приобретения криптовалюты она перечислила похищенные ею средства со счетов кооперативов на расчетный счет, предоставленный ей неустановленным лицом, с которым она общалась в интернете», — отметили в ведомстве.

В ходе предварительного расследования причиненный ЖСК ущерб женщина возместила в полном объеме.