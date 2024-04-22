Мошенница-бухгалтер похитила 50 тысяч рублей и сама стала жертвой мошенников

Как рассказали в генпрокуратуре, женщина работала бухгалтером в двух жилищно-строительных кооперативах. В августе 2023 она противоправно завладела суммой около 50 тысяч рублей.
А впоследствии обвиняемая и сама стала жертвой мошенников. «В частности, с целью приобретения криптовалюты она перечислила похищенные ею средства со счетов кооперативов на расчетный счет, предоставленный ей неустановленным лицом, с которым она общалась в интернете», — отметили в ведомстве.
В ходе предварительного расследования причиненный ЖСК ущерб женщина возместила в полном объеме.