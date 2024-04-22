В Беларуси владелец сети гимнастических клубов не уплатил в ФСЗН 1,4 млн рублей

Сказано, что сотрудники управления Департамента финансовых расследований по Брестской области смогли установить, что владелец объединения принял решение схитрить и необоснованно сэкономить. Так, по его инициативе, более 50 как бывших, так и действовавших сотрудников (речь идет про тренеров) зарегистрировались в качестве ИП и продолжили и далее обучать детей гимнастике, однако уже не как сотрудники, а как предприниматели.