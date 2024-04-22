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В Беларуси владелец сети гимнастических клубов не уплатил в ФСЗН 1,4 млн рублей

В Беларуси владелец крупной сети гимнастических клубов не уплатил страховые взносы в ФСЗН в 1,4 млн рублей.

В Беларуси владелец крупной сети гимнастических клубов не уплатил в ФСЗН 1,4 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.

По данным ведомства, противоправная схема была вскрыта в работе общественного объединения, которому принадлежит сеть спортивных клубов по обучению детей гимнастике. Говорится, что клубы находились в семи городах Беларуси, включая Минск и четыре областных центра.

Сказано, что сотрудники управления Департамента финансовых расследований по Брестской области смогли установить, что владелец объединения принял решение схитрить и необоснованно сэкономить. Так, по его инициативе, более 50 как бывших, так и действовавших сотрудников (речь идет про тренеров) зарегистрировались в качестве ИП и продолжили и далее обучать детей гимнастике, однако уже не как сотрудники, а как предприниматели.

В ведомстве обратили внимание, что при этом все осталось прежним. Подразумеваются функции сотрудников, место и режим работы.

«Разница была лишь в одном — с зарплаты тренеров (а у некоторых она достигала 10 тыс. рублей) прекратили уплачиваться отчисления в ФСЗН», — уточнили в КГК.

Сообщается, что на протяжении трех лет так называемым предпринимателям была выплачена зарплата под видом дохода от предпринимательской деятельности в сумме более 4 миллионов рублей, с которой не уплатили страховые взносы в ФСЗН в более 1,4 миллиона рублей.

«В отношении руководителя объединения возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

И добавили, что сейчас общественное объединения продолжает работать.