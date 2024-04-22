В Беларуси владелец сети гимнастических клубов не уплатил в ФСЗН 1,4 млн рублей

В Беларуси владелец крупной сети гимнастических клубов не уплатил в ФСЗН 1,4 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
По данным ведомства, противоправная схема была вскрыта в работе общественного объединения, которому принадлежит сеть спортивных клубов по обучению детей гимнастике. Говорится, что клубы находились в семи городах Беларуси, включая Минск и четыре областных центра.
Сказано, что сотрудники управления Департамента финансовых расследований по Брестской области смогли установить, что владелец объединения принял решение схитрить и необоснованно сэкономить. Так, по его инициативе, более 50 как бывших, так и действовавших сотрудников (речь идет про тренеров) зарегистрировались в качестве ИП и продолжили и далее обучать детей гимнастике, однако уже не как сотрудники, а как предприниматели.
В ведомстве обратили внимание, что при этом все осталось прежним. Подразумеваются функции сотрудников, место и режим работы.
«Разница была лишь в одном — с зарплаты тренеров (а у некоторых она достигала 10 тыс. рублей) прекратили уплачиваться отчисления в ФСЗН», — уточнили в КГК.
Сообщается, что на протяжении трех лет так называемым предпринимателям была выплачена зарплата под видом дохода от предпринимательской деятельности в сумме более 4 миллионов рублей, с которой не уплатили страховые взносы в ФСЗН в более 1,4 миллиона рублей.
«В отношении руководителя объединения возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.
И добавили, что сейчас общественное объединения продолжает работать.