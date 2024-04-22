Суд арестовал отца подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Низами меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — сказала судья.

По данным следствия, он способствовал скрытию преступления, а также пытался связаться с родственниками убитого, чтобы оказать на них давление и избежать уголовной ответственности для сына. У стороны обвинения также есть доказательства, что мужчина незаконно получил гражданство РФ.