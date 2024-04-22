Суд арестовал отца подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Аббасову Низами меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — сказала судья.
Конфликт произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний москвич сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову из-за неправильно припаркованной машины. В ходе конфликта главный фигурант ударил пострадавшего ножом, из-за чего житель столицы скончался.
Далее нападавший вместе с соучастниками преступления скрылся, однако 19 апреля правоохранители задержали их в Ростовской области. Ранее также были задержаны отец и дядя главного фигуранта, а также его знакомый.
Затем столичный суд арестовал Аббасова, его дядю, а также другого мужчину. По данным следствия, он был за рулем одного из автомобилей, на котором скрывались подозреваемые в убийстве.