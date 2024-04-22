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В Харькове после удара обрушилась телебашня

Верхняя часть телебашни в Харькове рухнула вниз после удара по ней. Видеоролик был опубликован изданием «Страна ua». Удар, по данным СМИ, был нанесен около 16:45 мск. Местные Telegram-каналы также опубликовали фотографии с поврежденной башней. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении в городе объекта телевизионной инфраструктуры, не уточняя, о чем именно идет речь.

«Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет. На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения», — написал он в своем Telegram-канале.

Официальных подтверждений того, что телевышка рухнула, пока нет. Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Харькове, в городе объявили воздушную тревогу. Минобороны России об ударах по Харькову не сообщало.

Харьковская телевышка была построена в 1981 году, она считалась пятой по высоте в УССР. В марте 2022 года украинские СМИ также сообщали об ударе по телебашне. Тогда из-за повреждений башня на некоторое время вышла из строя.

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении почти всей энергетической инфраструктуры города. По данным Financial Times, несколько электростанций на Украине, подвергшихся обстрелу в конце марта, почти полностью уничтожены.