В Харькове после удара обрушилась телебашня

Верхняя часть телебашни в Харькове рухнула вниз после удара по ней. Видеоролик был опубликован изданием «Страна ua». Удар, по данным СМИ, был нанесен около 16:45 мск. Местные Telegram-каналы также опубликовали фотографии с поврежденной башней. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении в городе объекта телевизионной инфраструктуры, не уточняя, о чем именно идет речь.