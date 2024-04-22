Электроснабжение в пострадавших из-за непогоды населенных пунктах Гродненской области восстановлено

По информации синоптиков, неблагоприятные погодные условия с сильным порывистым ветром сохранятся и 23 апреля. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки. Учитывая это, персонал энергосистемы находится в режиме повышенной готовности и при возникновении новых технологических нарушений готов оперативно приступить к их устранению, отметили в РУП «Гродноэнерго».