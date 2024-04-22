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Электроснабжение в пострадавших из-за непогоды населенных пунктах Гродненской области восстановлено

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электроснабжение в пострадавших сегодня в результате неблагоприятных погодных условий населенных пунктах Гродненской области восстановлено, но энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Гродноэнерго».

Как отмечается, основными причинами отключений стали налипание мокрого снега на проводах, падение веток и деревьев, обрывы проводов линий электропередачи.

По информации синоптиков, неблагоприятные погодные условия с сильным порывистым ветром сохранятся и 23 апреля. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки. Учитывая это, персонал энергосистемы находится в режиме повышенной готовности и при возникновении новых технологических нарушений готов оперативно приступить к их устранению, отметили в РУП «Гродноэнерго».

ЖКХ