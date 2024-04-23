В Приморье двое приятелей заперли мужчину в багажнике и подожгли машину

По данным следствия, в апреле прошлого года обвиняемые выпивали в компании двух малознакомых мужчин в Уссурийске. После чего один из их новых собутыльников украл мобильный телефон и скрылся. Второй мужчина предложил вместе разыскать своего приятеля, но поиски не дали результата.