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В Приморье двое приятелей заперли мужчину в багажнике и подожгли машину

Обвиняемые предстанут перед судом.

Источник: Прокуратура Приморского края

В Приморье будут судить двух местных жителей, которые обвиняются в жестоком убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в апреле прошлого года обвиняемые выпивали в компании двух малознакомых мужчин в Уссурийске. После чего один из их новых собутыльников украл мобильный телефон и скрылся. Второй мужчина предложил вместе разыскать своего приятеля, но поиски не дали результата.

Обвиняемые заподозрили его в сговоре с первым и начали избивать. После этого фигуранты заперли мужчину в багажнике Mazda Axela, облили автомобиль горючим, подожгли и сбежали. Костные останки погибшего после были найдены в сгоревшей машине.

«Mazda Axela, уничтоженная огнем, находилась в пользовании одного из обвиняемых по договору аренды, причиненный собственнику ущерб превысил 200 тыс. рублей» — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Обвиняемые были задержаны. На данный момент уголовное дело направили в Приморский краевой суд.