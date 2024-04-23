В Приморье двое приятелей заперли мужчину в багажнике и подожгли машину

В Приморье будут судить двух местных жителей, которые обвиняются в жестоком убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, в апреле прошлого года обвиняемые выпивали в компании двух малознакомых мужчин в Уссурийске. После чего один из их новых собутыльников украл мобильный телефон и скрылся. Второй мужчина предложил вместе разыскать своего приятеля, но поиски не дали результата.
Обвиняемые заподозрили его в сговоре с первым и начали избивать. После этого фигуранты заперли мужчину в багажнике Mazda Axela, облили автомобиль горючим, подожгли и сбежали. Костные останки погибшего после были найдены в сгоревшей машине.
«Mazda Axela, уничтоженная огнем, находилась в пользовании одного из обвиняемых по договору аренды, причиненный собственнику ущерб превысил 200 тыс. рублей» — добавили в пресс-службе прокуратуры.
Обвиняемые были задержаны. На данный момент уголовное дело направили в Приморский краевой суд.