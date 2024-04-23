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Следком займется нерасселением аварийных домов на единственном проспекте в Хабаровске

В Хабаровске в минувшие выходные прошел санкционированный митинг с участием жильцов аварийных домов.

Источник: МК.RU Хабаровск

Ветхие строения должны были расселить до конца 2023 года, однако постройки до сих пор стоят, а люди в них по-прежнему живут. Ситуацией заинтересовали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как сообщили в ведомстве, по факту публикации о нерасселении домов по проспекту 60-летия Октября было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи установят объем мероприятий, проведенных уполномоченными лицами, в целях поддержания общедомового имущества в безопасном для жильцов дома состоянии. Будут оценены меры, принимаемые для расселения домов. Ситуация взята на контроль в центральном аппарате Следкома России.

СК