Следком займется нерасселением аварийных домов на единственном проспекте в Хабаровске

Ветхие строения должны были расселить до конца 2023 года, однако постройки до сих пор стоят, а люди в них по-прежнему живут. Ситуацией заинтересовали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как сообщили в ведомстве, по факту публикации о нерасселении домов по проспекту 60-летия Октября было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи установят объем мероприятий, проведенных уполномоченными лицами, в целях поддержания общедомового имущества в безопасном для жильцов дома состоянии. Будут оценены меры, принимаемые для расселения домов. Ситуация взята на контроль в центральном аппарате Следкома России.