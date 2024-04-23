Мужчину, избившего жену при детях, поместили в изолятор в Актау

В ведомстве отметили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции.
«Возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошел в подъезде одного из жилых комплексов в Актау. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.
На видео мужчина скручивает руку своей супруге и закрывает ей рот. На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается в попытках убедиться в отсутствии свидетелей происшествия. Затем снова начинает применять противоправные действия.
В кадре появляется один из жильцов дома, его появление на некоторое время останавливает насильника. Слышны крики женщины и детский плач. Инцидент получает продолжение в лифте. Потерпевшей удается прогнать мужчину.