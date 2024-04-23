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Мужчину, избившего жену при детях, поместили в изолятор в Актау

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили о задержании мужчины, который применил насилие к жене на глазах у малолетних детей в одном из жилых комплексов в Актау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Ладу».

В ведомстве отметили, что подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции.

«Возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в подъезде одного из жилых комплексов в Актау. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

На видео мужчина скручивает руку своей супруге и закрывает ей рот. На некоторое время он освобождает женщину и оглядывается в попытках убедиться в отсутствии свидетелей происшествия. Затем снова начинает применять противоправные действия.

В кадре появляется один из жильцов дома, его появление на некоторое время останавливает насильника. Слышны крики женщины и детский плач. Инцидент получает продолжение в лифте. Потерпевшей удается прогнать мужчину.