В Хабаровске Nissan сбил 16-летнюю мотоциклистку, девушка получила травмы

Авария произошла вечером 22 апреля на пересечении улиц Краснознаменной и Краснофлотской. Владелица Nissan Note проезжала перекрёсток и не уступила мотоциклу Roliz Cyrex, за рулём которого была 16-летняя девушка. Переднее колесо байка затянуло под капот.