В Хабаровске Nissan сбил 16-летнюю мотоциклистку, девушка получила травмы

В Хабаровске женщина-водитель врезалась в мотоцикл под управлением несовершеннолетней девушки. Пострадавшая попала в больницу, сообщает пресс-служба городской ГИБДД.
Авария произошла вечером 22 апреля на пересечении улиц Краснознаменной и Краснофлотской. Владелица Nissan Note проезжала перекрёсток и не уступила мотоциклу Roliz Cyrex, за рулём которого была 16-летняя девушка. Переднее колесо байка затянуло под капот.
В результате происшествия юная мотоциклистка получила травмы и была госпитализирована. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.
Все обстоятельства ДТП выясняются.