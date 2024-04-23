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В Хабаровске Nissan сбил 16-летнюю мотоциклистку, девушка получила травмы

Авария произошла на перекрёстке в Краснофлотском районе.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске женщина-водитель врезалась в мотоцикл под управлением несовершеннолетней девушки. Пострадавшая попала в больницу, сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

Авария произошла вечером 22 апреля на пересечении улиц Краснознаменной и Краснофлотской. Владелица Nissan Note проезжала перекрёсток и не уступила мотоциклу Roliz Cyrex, за рулём которого была 16-летняя девушка. Переднее колесо байка затянуло под капот.

В результате происшествия юная мотоциклистка получила травмы и была госпитализирована. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

Все обстоятельства ДТП выясняются.