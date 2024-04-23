Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое пожилых мужчин погибли при пожаре в Эвенкии

В поселке Стрелка-Чуня Эвенкийского района на севере Красноярского края в результате пожара в частном жилом доме погибли двое мужчин 61 и 57 лет.

Источник: РИА "Новости"

=Их тела обнаружили с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия огня при тушении.

Возгорание произошло днем 22 апреля по улице Ястрикова.

«Предварительно установлено, что накануне происшествия мужчины вдвоем распивали спиртные напитки в доме одного из них, — рассказали в СК. — Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение погибших с источниками огня при курении, либо нарушение правил эксплуатации печи».

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, назначены судебные экспертизы.

пожары