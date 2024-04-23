Двое пожилых мужчин погибли при пожаре в Эвенкии

«Предварительно установлено, что накануне происшествия мужчины вдвоем распивали спиртные напитки в доме одного из них, — рассказали в СК. — Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение погибших с источниками огня при курении, либо нарушение правил эксплуатации печи».