Двое пожилых мужчин погибли при пожаре в Эвенкии

=Их тела обнаружили с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия огня при тушении.
Возгорание произошло днем 22 апреля по улице Ястрикова.
«Предварительно установлено, что накануне происшествия мужчины вдвоем распивали спиртные напитки в доме одного из них, — рассказали в СК. — Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение погибших с источниками огня при курении, либо нарушение правил эксплуатации печи».
По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, назначены судебные экспертизы.