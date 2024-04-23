«Вы мне денежку, а я вам разрешение»: в Хабаровске состоялся суд над бывшим инспектором Россельхознадзора

Приличный срок получил бывший инспектор управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю. Мужчину осудили за взятки. В колонии он проведет почти 10 лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Обвинительный приговор против 59-летнего мужчины вынес Индустриальный районный суд Хабаровска. Его осудили за получение взятки в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя.
Коррупцией мужчина занимался три года — с ноября 2015-го по октябрь 2018-го.
— Являясь должностным лицом Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной и Магаданской областям, он неоднократно получал от коммерческой организации, экспортирующей за рубеж древесину, взятки за беспрепятственную и ускоренную выдачу фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Сумма взяток превысила 150 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии строгого режима. Также он заплатит 462 тысячи рублей штрафа, а в течение пяти лет ему запрещено быть представителем власти.