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«Вы мне денежку, а я вам разрешение»: в Хабаровске состоялся суд над бывшим инспектором Россельхознадзора

Экс-сотрудника Россельхознадзора из Хабаровска осудили почти на 10 лет за взятки.

Источник: Комсомольская правда

Приличный срок получил бывший инспектор управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю. Мужчину осудили за взятки. В колонии он проведет почти 10 лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Обвинительный приговор против 59-летнего мужчины вынес Индустриальный районный суд Хабаровска. Его осудили за получение взятки в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя.

Коррупцией мужчина занимался три года — с ноября 2015-го по октябрь 2018-го.

— Являясь должностным лицом Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной и Магаданской областям, он неоднократно получал от коммерческой организации, экспортирующей за рубеж древесину, взятки за беспрепятственную и ускоренную выдачу фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Сумма взяток превысила 150 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к 9,5 годам колонии строгого режима. Также он заплатит 462 тысячи рублей штрафа, а в течение пяти лет ему запрещено быть представителем власти.