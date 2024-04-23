«Вы мне денежку, а я вам разрешение»: в Хабаровске состоялся суд над бывшим инспектором Россельхознадзора

— Являясь должностным лицом Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной и Магаданской областям, он неоднократно получал от коммерческой организации, экспортирующей за рубеж древесину, взятки за беспрепятственную и ускоренную выдачу фитосанитарных сертификатов на вывозимую продукцию, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.