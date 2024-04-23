В Новосибирске в возрасте 35 лет скончалась известная зоозащитница Екатерина Голобородько

В Новосибирске 20 апреля скончалась активистка и зоозащитница Екатерина Голобородько. Об этом сообщили в группе «ГБР_ZOO_НСК».
Екатерине было 35 лет, коллеги отзываются о волонтере как о душе компании, она умела найти хорошее даже в сложных ситуациях и всегда спешила всем помочь.
«Человек, рядом с которым не страшно было идти рядом, а если и страшно, то всегда с улыбкой! Она спасала нас тысячу раз! Она была рядом в самые сложные времена!», — говорится в сообщении.
Прощание с Екатериной Голобородько состоится 24 апреля с 10:00 до 11:00 в крематории «Закаменском».
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске мужчина умер после занятий на скалодроме «Каскад». Он получил травмы, не совместимые с жизнью. Правоохранители начали проверку.