Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС

По его словам, наиболее популярный сценарий со звонками от имени операторов сотовой связи с сообщением о заканчивающемся сроке действия договора используется давно, уже неоднократно освещался в СМИ и многие граждане в курсе, что такие договоры бессрочны. Другое дело — полисы ОМС, форма которых менялась многократно и о сроках действия которых проинформированы далеко не все граждане.