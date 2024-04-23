В Новосибирске МЧС объявило экстренное предупреждение из-за паводка

По данным Западно-Сибирского УГМС, источник возможной чрезвычайной ситуации — высокий уровень воды в реке Майзас в Новосибирской области. Подъём воды продолжится с 23 по 26 апреля 2024. Спасатели не исключают подтопления домов.
Ожидается, что вода в реке Майзас в районе села Верхний Майзас поднимется до 740−790 сантиметров (опасная отметка — 775 см).
Жителям прибрежных территорий специалисты МЧС советуют поднять все ценные вещи на второй этаж или чердак, а о случившемся подтоплении обязательно сообщить спасателям и готовиться к эвакуации. Номера телефонов: 101, 112 или 23−99−999 (телефон доверия ГУ МЧС по Новосибирской области).
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что в Новосибирске опубликовали прогноз погоды на май 2024.