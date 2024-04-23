В Новосибирске МЧС объявило экстренное предупреждение из-за паводка

Жителям прибрежных территорий специалисты МЧС советуют поднять все ценные вещи на второй этаж или чердак, а о случившемся подтоплении обязательно сообщить спасателям и готовиться к эвакуации. Номера телефонов: 101, 112 или 23−99−999 (телефон доверия ГУ МЧС по Новосибирской области).