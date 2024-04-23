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Погубила женщину: пьяная хабаровчанка без устроила смертельное ДТП на трассе, ранены двое

Пассажир погиб в ДТП во вине пьяной женщины в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 23 апреля в Бикинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибла женщина, пострадали еще две. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ДТП случилось около 06:20 на первом километре подъездной дороги к селу Лермонтовка. Виновницей стала 25-летняя пьяная женщина без прав.

— Управляя авто Toyota Sprinter, она неверно выбрала скорость движения, совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

В результате ДТП на месте погибла одна пассажирка, женщина 48 лет, которая ехала сзади слева. Водителя и еще одну женщину, пассажирку 32 лет, с травмами увезли в центральную районную больницу.

У водителя прав не было, за руль она села пьяная. Она и четыре ее пассажира не были пристегнуты ремнями.