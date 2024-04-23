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В Новосибирске у двух экс-чиновников хотят арестовать имущество на 50 мон

Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве.

Источник: Аргументы и факты

Прокурор Новосибирской области подал иск о взыскании с Дмитрия Мальцева и Константина Анакина 50 млн рублей в пользу мэрии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Оба новосибирца являются подозреваются в мошенничестве. В 2017—2018 годах они, являясь муниципальными служащими, подписали договоры с компания на обслуживание светофорной сети в городе. На это из бюджета выделили 50 млн рублей, однако деньги ушли на другие цели. В то время Мальцев был директором ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», а Анакин — МКУ’Горсвет". В итоге спустя пять лет они стали фигурантами уголовного дела.

Ранее бывшим чиновникам выбрали меру пресечения.