В Новосибирске у двух экс-чиновников хотят арестовать имущество на 50 мон

Оба новосибирца являются подозреваются в мошенничестве. В 2017—2018 годах они, являясь муниципальными служащими, подписали договоры с компания на обслуживание светофорной сети в городе. На это из бюджета выделили 50 млн рублей, однако деньги ушли на другие цели. В то время Мальцев был директором ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», а Анакин — МКУ’Горсвет". В итоге спустя пять лет они стали фигурантами уголовного дела.