МО РФ: спецназ ЦВО уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

«Проведя воздушную разведку расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружил замаскированный опорный пункт противника, координаты которого были оперативно переданы минометному расчету. Получив данные о цели, военнослужащие прибыли на огневую позицию, развернули орудие и серией из нескольких выстрелов по навесной траектории уничтожили опорный пункт, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника», — сказали в военном ведомстве.