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МО РФ: спецназ ЦВО уничтожил опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ, применив тактический прием «кочующего миномета» на авдеевском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Проведя воздушную разведку расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружил замаскированный опорный пункт противника, координаты которого были оперативно переданы минометному расчету. Получив данные о цели, военнослужащие прибыли на огневую позицию, развернули орудие и серией из нескольких выстрелов по навесной траектории уничтожили опорный пункт, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника», — сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, минометчики вели огонь 120-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию около 5 км с постоянной корректировкой стрельбы расчетом БПЛА. Отмечается, что быстрая смена огневой позиции позволяет защитить личный состав расчета от ответного удара противника.