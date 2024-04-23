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МО РФ сообщило о поражении позиций ВСУ расчетами «Мсты-Б» группы прикрытия госграницы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции и наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне РФ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц “Мста-Б” группировки прикрытия государственной границы, действуя в составе разведывательно-ударных контуров, нанесли огневое поражение скоплению украинских националистов. Помогают артиллеристам разведчики. В воздухе находятся БПЛА. Операторы беспилотников корректируют огонь. Боевики ВСУ пытаются маскировать свои наблюдательные точки и военную технику. Прячут ее в лесополосах. Но от профессионалов не уйти. Точным огнем позиции украинских националистов обезвреживаются», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что артиллеристы работают разными типами снарядов. Укрепрайоны и места сосредоточения украинских военных обнаруживают с помощью осколочно-фугасных снарядов.

«Бойцы у меня настроены по-боевому, работают с удовольствием. Цели разнообразные — опорные пункты, расчеты БПЛА, артиллерийские установки, средства РЭБ. Противник очень часто использует артиллерийские установки, такие как M777, РСЗО, очень много сейчас используют FPV-дроны», — рассказал командир орудия с позывным Сова.