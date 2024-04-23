МО РФ сообщило о поражении позиций ВСУ расчетами «Мсты-Б» группы прикрытия госграницы

«Бойцы у меня настроены по-боевому, работают с удовольствием. Цели разнообразные — опорные пункты, расчеты БПЛА, артиллерийские установки, средства РЭБ. Противник очень часто использует артиллерийские установки, такие как M777, РСЗО, очень много сейчас используют FPV-дроны», — рассказал командир орудия с позывным Сова.