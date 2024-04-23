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В Красноярске спасли на Столбах пожилую туристку, получившую травму в походе

Спасатели эвакуировали с «Красноярских Столбов» травмированную пенсионерку.

Источник: Служба спасения Красноярского края

22 апреля поход на «Красноярские Столбы» обернулся для 60-летней туристки травмой и вызовом спасателей.

Им пришлось выносить пожилую женщину из нацпарка, так как она серьезно повредила ногу и сама идти не могла. Нескольким специалистам Красноярского поисково-спасательного отряда пришлось организовать ее эвакуацию с места происшествия.

В Службе спасения Красноярского края любителям активного отдыха на природе напомнили о том, что в нацпарке сохраняется гололед из-за неустойчивой погоды. Посетителей в очередной раз призывают быть осторожнее, соотносить свои силы со сложностью маршрутов, серьезно отнестись к выбору безопасной обуви и пользоваться специальным снаряжением в случае необходимости. Скалы и скользкие тропы не прощают ошибок. «Прогулка» по ним без подготовки может обернуться долгим восстановлением здоровья.