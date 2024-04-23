Осколок впился в тело: хабаровчанина осудили за нападение на машину скорой и угрозы медикам

В Хабаровске прошел суд над 42-летним мужчиной. Против него заведено уголовное дело о хулиганстве с угрозой применения насилия. Жертвами горожанина стали врачи скорой помощи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома по улице Совхозной в Хабаровске беспричинно высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников скорой медицинской помощи, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На этом разъяренный хабаровчанин не остановился. Он стал бить кулаками по автомобилю скорой помощи, в результате разбил стекло. Один из сотрудников, находившихся в машине получил травмы от осколков окна.
Мужчине назначили два года условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор в законную силу пока не вступил.