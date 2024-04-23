Жители Находки стали свидетелями жестокого убийства собаки топором

Бывший хозяин приманил на улице собаку в Находке Приморского края и зарубил топором, сообщили очевидцы в Telegram-канале Zveri_nhk.
По словам местных жителей, безобидный красивый пёс, которого выгнал хозяин, прибился к стае собак в районе Купеческого.
На прошлой неделе мужчина подманил пса на дороге, а затем в районе авторсервиса на Садовой жестоко зарубил топором на глазах у детей из соседней школы.
Автор уточнила в посте, что обратилась в полицию, хотя очевидцы были в таком шоке, что не успели сделать фото или видео. Также отмечают, что мужчина открыто говорит, что со своей собакой может делать что угодно.
Корреспондент vl.aif.ru запросил в пресс-службе УМВД России по Приморью подтверждение, что местные жители написали заявление.