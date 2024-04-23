В понедельник ведомство сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Юг» полностью освободили Новомихайловку в ДНР, а также нанесли поражение подразделениям десяти украинских бригад, потери Киева составили до 410 солдат.
«На видео из Новомихайловки бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск “Восток”, которые спокойно передвигаются по населенному пункту с флагами России и морской пехоты, чтобы установить их на одном из зданий — самой высокой, из сохранившихся, точек населенного пункта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что морпехам удалось захватить в Новомихайловке вооружение западного производства, включая шведские гранатометы и боекомплект к ним, американские Javelin, комплексы радиоэлектронной борьбы НАТО.
Кроме того, ВСУ превратили одно из сел в серьезный укрепрайон, где «на протяжении многих лет рыли траншеи и заливали опорные пункты из бетона», а жилые дома и социальные объекты превратили в огневые точки, все подходы были заминированы. В местном храме, в подвале которого находилось укрытие для личного состава, также размещали тяжелые орудия.
«Еще на подходе к селу наши штурмовики встретили сопротивление подразделений противника, укрытых в лесопосадках, продвигаясь вперед при поддержке огня артиллерии и реактивных систем залпового огня. По словам командира штурмового подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным “Артист”, отходя из Новомихайловки, ВСУ подрывали все строения, минировали дороги. При этом украинские боевики бросали своих раненых на поле боя», — подчеркнули в Минобороны РФ.