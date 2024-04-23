Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке

Кроме того, ВСУ превратили одно из сел в серьезный укрепрайон, где «на протяжении многих лет рыли траншеи и заливали опорные пункты из бетона», а жилые дома и социальные объекты превратили в огневые точки, все подходы были заминированы. В местном храме, в подвале которого находилось укрытие для личного состава, также размещали тяжелые орудия.