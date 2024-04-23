Правоохранители задержали угонщика двух «Жигулей» в Чунском районе

Полицейские доставили подозреваемого в отдел, где он признался в совершении преступления. Мужчина рассказал правоохранителям, что увидел припаркованную машину и решил прокатиться на ней по поселку, так как испытывает к «Жигулям» особые чувства. Когда в микрорайоне Северный поселка Чунский автомобиль заглох, он решил отправиться дальше на другом авто марки ВАЗ.