Правоохранители задержали угонщика двух «Жигулей» в Чунском районе

Накануне, 21 апреля, в дежурную часть полиции Чунского района обратился местный житель и сообщил, что на улице 40 лет Победы пропал автомобиль «Жигули». Спустя некоторое время поступило сообщение об исчезновении машины такой же марки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
Правоохранители предположили, что к краже может быть причастен местный житель, который ранее совершал аналогичные преступления. По месту жительства мужчина отсутствовал. По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что подозреваемый движется на угнанном автомобиле в сторону Тайшета, там его задержали.
Полицейские доставили подозреваемого в отдел, где он признался в совершении преступления. Мужчина рассказал правоохранителям, что увидел припаркованную машину и решил прокатиться на ней по поселку, так как испытывает к «Жигулям» особые чувства. Когда в микрорайоне Северный поселка Чунский автомобиль заглох, он решил отправиться дальше на другом авто марки ВАЗ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ (Кража).