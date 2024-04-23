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Правоохранители задержали угонщика двух «Жигулей» в Чунском районе

Мужчина рассказал, что испытывает к этой марке авто особые чувства.

Источник: ГУ МВД

Накануне, 21 апреля, в дежурную часть полиции Чунского района обратился местный житель и сообщил, что на улице 40 лет Победы пропал автомобиль «Жигули». Спустя некоторое время поступило сообщение об исчезновении машины такой же марки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Правоохранители предположили, что к краже может быть причастен местный житель, который ранее совершал аналогичные преступления. По месту жительства мужчина отсутствовал. По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что подозреваемый движется на угнанном автомобиле в сторону Тайшета, там его задержали.

Полицейские доставили подозреваемого в отдел, где он признался в совершении преступления. Мужчина рассказал правоохранителям, что увидел припаркованную машину и решил прокатиться на ней по поселку, так как испытывает к «Жигулям» особые чувства. Когда в микрорайоне Северный поселка Чунский автомобиль заглох, он решил отправиться дальше на другом авто марки ВАЗ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ (Кража).