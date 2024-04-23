В Иркутске случайно откопали авиационные ракеты 1960-х годов

Напомним, за последний год это уже второй случай, когда на иркутских улицах находят старые снаряды. А июне 2023 года из-за обнаружения «авиационного средства поражения со следами коррозии» режим ЧС вводили в поселке Боково в Ленинском округе Иркутска. А в начале апреля в селе Сосновка Усольского района местные жители нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд периода Великой отечественной войны.