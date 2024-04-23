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В Иркутске случайно откопали авиационные ракеты 1960-х годов

В Иркутске при проведении земляных работ на улице Советская строители откопали восемь неуправляемых авиационных ракет, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Росгвардия

Как рассказали в пресс-службе приангарского управления Росгвардии, это были заржавевшие боеприпасы калибра 57 миллиметров, предположительно 1960 года выпуска.

Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Удар» с соблюдением мер безопасности уничтожили авиаракеты накладным зарядом на специальном полигоне.

Напомним, за последний год это уже второй случай, когда на иркутских улицах находят старые снаряды. А июне 2023 года из-за обнаружения «авиационного средства поражения со следами коррозии» режим ЧС вводили в поселке Боково в Ленинском округе Иркутска. А в начале апреля в селе Сосновка Усольского района местные жители нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд периода Великой отечественной войны.