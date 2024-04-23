Пожарные потушили пал травы возле поселка в Хабаровском крае

Пожарные потушили пал травы возле поселка Тумнин в Ванинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Огонь распространялся стремительно и подступал к населенному пункту. Чтобы преградить ему путь специалисты использовали ранцевые огнетушители. На тушение возгорания на площади 5 км ушло почти 4 часа.
Ранее в поселок была направлена группа поисково-спасательного отряда для мониторинга паводковой обстановки и оказания помощи населению. В настоящее время подтопленных участков нет.