В Челябинской области перевернулся мотоцикл, пострадала пассажирка

В Аргаяшском районе в ДТП попал мотоцикл, на котором ехали два человека. Авария случилась ночью на дороге Кузнецкое — Байрамгулово.
20-летний мужчина решил вместе с девушкой прокатиться на мотоцикле Racer Panther. Перед этим он выпил спиртного. Водительских прав у молодого человека не было, не нашлось даже защитного шлема.
Ночной ездок превысил скорость и на повороте не справился с управлением. Мотоцикл скатился с дороги и опрокинулся. Водитель отделался испугом, а вот его подруге сильно досталось.
— Пассажирка 2005 года рождения получила телесные повреждения, — рассказали в ОМВД по Аргаяшскому району. — Госпитализирована с диагнозом «закрытый перелом ключицы со смещением, ссадины височной области слева».
Помятый мотоцикл полицейские изъяли и отвезли на штрафстоянку. В отношении лихача-бесправника возбудили уголовное дело.