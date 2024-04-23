Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области перевернулся мотоцикл, пострадала пассажирка

В Аргаяшском районе пьяный мотоциклист-бесправник отправил девушку в больницу.

Источник: ОМВД по Аргаяшскому району

В Аргаяшском районе в ДТП попал мотоцикл, на котором ехали два человека. Авария случилась ночью на дороге Кузнецкое — Байрамгулово.

20-летний мужчина решил вместе с девушкой прокатиться на мотоцикле Racer Panther. Перед этим он выпил спиртного. Водительских прав у молодого человека не было, не нашлось даже защитного шлема.

Ночной ездок превысил скорость и на повороте не справился с управлением. Мотоцикл скатился с дороги и опрокинулся. Водитель отделался испугом, а вот его подруге сильно досталось.

— Пассажирка 2005 года рождения получила телесные повреждения, — рассказали в ОМВД по Аргаяшскому району. — Госпитализирована с диагнозом «закрытый перелом ключицы со смещением, ссадины височной области слева».

Помятый мотоцикл полицейские изъяли и отвезли на штрафстоянку. В отношении лихача-бесправника возбудили уголовное дело.