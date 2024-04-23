Банки помогли жительнице Хабаровского края не стать жертвой мошенников

Не самым обычным, но благополучным образом завершилась для жительницы Комсомольска-на-Амуре история с мошенниками. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 55-летняя женщина попалась на уловки злоумышленников, однако материально не пострадала. В этом ей своеобразным образом помогли банковские работники. Обратившись в полицию, жительница города Юности рассказала, что неизвестные связались с ней по телефону и убедили её обратиться в финансовые учреждения за кредитом на сумму в 490 тысяч рублей. «Развод» происходил по достаточно известной схеме.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, сотрудники полиции, разбираясь в ситуации, выяснили, что женщине сначала позвонил якобы представитель оператора мобильной связи и сообщил о необходимости продления договора предоставления услуг и выслал ей в смс-сообщении шестизначный код, который попросил продиктовать. Комсомольчанка сообщила цифры не задумываясь, после чего звонивший сказал, что он её обманул и теперь у него есть доступ к Госуслугам женщины.

— Женщина попыталась зайти в свой личный кабинет на Едином интернет-портале, но не смогла. В тот же день ей поступил ещё один звонок, уже от неизвестной девушки, которая представилась сотрудником службы финансового мониторинга и сообщила о том, что мошенники получили доступ к личным данным заявительницы на Госуслугах и в данный момент от имени комсомольчанки оформляют крупный заём. Для избежания потери денежных средств ей необходимо взять встречный кредит и перевести на «безопасный счёт», — рассказали в полиции.

И женщина так и сделала — она обратилась в несколько банков, однако везде в выдаче кредита ей отказали. О том, что деньги получить не получилось, а также о том, что собственных накоплений у неё нет, она позднее сообщила злоумышленникам. Узнав об этом, аферисты поняли, что поживиться нечем, заблокировали номера своих телефонов и на связь с женщиной больше не выходили. Только после этого комсомольчанка поняла, что чуть было не стала жертвой мошенников.