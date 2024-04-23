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Бастрыкину доложат о расследовании избиения парней в Иглино

Дело поставили на контроль в центральном аппарате.

Руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство». В селе Иглино под Уфой водителю Toyota Land Cruiser не понравилось поведение молодых людей, переходивших дорогу.

«Вместе с двумя сыновьями и впоследствии еще одним мужчиной они избили парней. В результате 17-летний подросток был госпитализирован с различными телесными повреждениями», — сообщили в следкоме.

Известно, что за рулем машины был местный предприниматель Рауф Габдуллин. В ходе конфликта также пострадал его сын.

Бастрыкин поручил и.о руководителя СУ по РБ Евгению Лагацкому доложить о ходе расследования уголовного дела. Его результаты поставили на контроль в центральном аппарате.

СК