Отомстил за мать: под Новосибирском мужчину осудили на 7 лет за убийство отца

Трагедия произошла в поселке Пушной Черепановского района Новосибирской области 18 ноября 2018 года.
Андрей Тимофеев проживал в одном доме со своим отцом. Мужчины злоупотребляли спиртным, между ними происходили конфликты. Этот день не стал исключением: родственники поссорились. Сын стал обвинять отца в смерти матери, заявив, что это отношение отца к матери привело к тому, что женщина тяжело заболела и умерла в 2016 году от онкологии.
— Приговором от 22 апреля 2024 года Тимофеев А. признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — рассказали в Черепановском районном суде.
Приговор в силу не вступил, у сторон есть 15 дней на его обжалование.
Евгений БУЛГАКОВ.