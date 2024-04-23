Отомстил за мать: под Новосибирском мужчину осудили на 7 лет за убийство отца

Андрей Тимофеев проживал в одном доме со своим отцом. Мужчины злоупотребляли спиртным, между ними происходили конфликты. Этот день не стал исключением: родственники поссорились. Сын стал обвинять отца в смерти матери, заявив, что это отношение отца к матери привело к тому, что женщина тяжело заболела и умерла в 2016 году от онкологии.