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Отомстил за мать: под Новосибирском мужчину осудили на 7 лет за убийство отца

В Черепаново Новосибирской области вынесли приговор местному жителю, который зарезал родного отца, обвинив его в смерти своей матери.

Источник: AP 2023

Трагедия произошла в поселке Пушной Черепановского района Новосибирской области 18 ноября 2018 года.

Андрей Тимофеев проживал в одном доме со своим отцом. Мужчины злоупотребляли спиртным, между ними происходили конфликты. Этот день не стал исключением: родственники поссорились. Сын стал обвинять отца в смерти матери, заявив, что это отношение отца к матери привело к тому, что женщина тяжело заболела и умерла в 2016 году от онкологии.

Андрей взял нож, подошел к лежащему на диване отцу и нанес удар в живот. Потерпевший в результате скончался. Обвинение Тимофееву было предъявлено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Вину подсудимый признал полностью.

— Приговором от 22 апреля 2024 года Тимофеев А. признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — рассказали в Черепановском районном суде.

Приговор в силу не вступил, у сторон есть 15 дней на его обжалование.

Евгений БУЛГАКОВ.