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В Иркутске задержали школьника, изрисовавшего остановку

В выходные в Иркутске полиция задержала школьника, который изрисовал остановку общественного транспорта «Улица Жуковского» и расположенный рядом киоск.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию поступил сигнал о том, что на остановке школьник разрисовывает стены красками. Прибывшие полицейские задержали 14-летнего подростка. В его рюкзаке обнаружили баллончики с краской, а в телефоне — фото его «работ». В отдел полиции привезли граффитиста и вызвали его родителей. Подросток признался, что уже полтора года занимается граффити и успел оставить свои «автографы» во многих районах города.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности. Также ведётся работа по побуждению юноши убрать его «произведения».