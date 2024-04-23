В Иркутске задержали школьника, изрисовавшего остановку

В полицию поступил сигнал о том, что на остановке школьник разрисовывает стены красками. Прибывшие полицейские задержали 14-летнего подростка. В его рюкзаке обнаружили баллончики с краской, а в телефоне — фото его «работ». В отдел полиции привезли граффитиста и вызвали его родителей. Подросток признался, что уже полтора года занимается граффити и успел оставить свои «автографы» во многих районах города.