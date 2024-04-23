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Мошенники от имени нового мэра Новосибирска собирают пожертвования

Деньги они предлагают отправить на крипто-кошелек.

Источник: AP 2023

В сети появился фейковый Telegram-канал нового мэра Новосибирска. Неизвестные публикуют записи от имени Максима Кудрявцева, а также собирают пожертвования.

На информационный ресурс уже подписались 95 пользователей.

Первая запись в Telegram-канале создана 16 апреля. Она набрала 390 просмотров. Последний пост, где неизвестные спрашивают мнение новосибирцев относительно ситуации в городе, уже прокомментировали 37 пользователей.

Однако в описании профиля «нового мэра» прикреплен код крипто-кошелька.

Напомним, что таким способом мошенники пытаются обмануть людей не впервые. Ранее вежливые мошенники притворились мэром Бердска и написали жителям

Андрей Иванов