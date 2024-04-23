Курьер мошенников из Зеленогорска обманул семь пенсионерок на 1,7 млн рублей

Летом 2023 года в Зеленогорске был всплеск звонков от телефонных мошенников. Аферисты рассказывали своим жертвам о том, что их близкие якобы стали виновниками аварий. А чтобы избежать наказания, нужны деньги. Их и забирал местный курьер, а затем переводил накопления пенсионерок своим «работодателям».
«В начале июня прошлого года оперативники ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск задержали у банкомата местного жителя 2001 г. р. У злоумышленника были изъяты 415 тысяч рублей последней жертвы, которые он не успел перевести работодателям, а также квитанции о переводе и личные вещи потерпевших», — рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.
За время своей «работы» курьер успел посетить семь пенсионерок в возрасте от 81 до 93 лет. Они отдали ему около 1,7 млн рублей. На жителя Зеленогорска завели уголовное дело. Ближайшие 7 лет он проведет в колонии общего режима.