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Курьер мошенников из Зеленогорска обманул семь пенсионерок на 1,7 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Бабушки в возрасте от 81 до 93 лет попались на схему «Ваш родственник стал виновником ДТП».

Источник: НИА Красноярск

Летом 2023 года в Зеленогорске был всплеск звонков от телефонных мошенников. Аферисты рассказывали своим жертвам о том, что их близкие якобы стали виновниками аварий. А чтобы избежать наказания, нужны деньги. Их и забирал местный курьер, а затем переводил накопления пенсионерок своим «работодателям».

«В начале июня прошлого года оперативники ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск задержали у банкомата местного жителя 2001 г. р. У злоумышленника были изъяты 415 тысяч рублей последней жертвы, которые он не успел перевести работодателям, а также квитанции о переводе и личные вещи потерпевших», — рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

За время своей «работы» курьер успел посетить семь пенсионерок в возрасте от 81 до 93 лет. Они отдали ему около 1,7 млн рублей. На жителя Зеленогорска завели уголовное дело. Ближайшие 7 лет он проведет в колонии общего режима.