Врио мэра Новосибирска заявил о риске подтопления дач в Первомайском районе

«Что касается паводковой ситуации. Первое, это понятно, это Первомайский и Советский районы. Начинается подтопления с Первомайского. Вы прекрасно все это знаете. Но нужно быть готовым к увеличению сбросов и к началу подтопления дачных участков. В этих двух районах мониторьте ситуацию. Постоянно находитесь на связи с председателями садовых обществ. Еще раз нужно актуализировать, кто в этих обществах проживает постоянно. И соответственно те мероприятия, которые мы ранее намечали, начиная от развертывания пунктов временного пребывания до доставки к этим пунктам и так далее, нужно быть готовыми их реализовывать», — сказал Клемешов.