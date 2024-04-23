«Ребенок будто побывал в концлагере»: как наказали мать, заморившую голодом 12-летнего сына в Иркутской области

Матери, заморившей 12-летнего сына голодом, вынесли приговор в Иркутском областном суде 23 апреля 2024 года. Напомним, леденящая кровь история произошла два года назад. Мальчишка заболел: сначала появился кашель, потом температура. Нужно было вызывать врачей. Но женщина хладнокровно наблюдала, как мучается ребенок. Перестала его кормить и лечить. За пару месяцев Саша (имя ребенка изменено — прим. ред.) ослаб и исхудал до 23 кг, хотя при своем возрасте и росте должен был весить около 40…. Спасти его пытался родной дядя, который, узнав о состоянии мальчика, вызвал скорую. Но было уже слишком поздно — спустя пять дней после госпитализации школьник умер в реанимации. В суде присутствовал корреспондент КП-Иркутск.