«Ребенок будто побывал в концлагере»: как наказали мать, заморившую голодом 12-летнего сына в Иркутской области

Матери, заморившей 12-летнего сына голодом, вынесли приговор в Иркутском областном суде 23 апреля 2024 года. Напомним, леденящая кровь история произошла два года назад. Мальчишка заболел: сначала появился кашель, потом температура. Нужно было вызывать врачей. Но женщина хладнокровно наблюдала, как мучается ребенок. Перестала его кормить и лечить. За пару месяцев Саша (имя ребенка изменено — прим. ред.) ослаб и исхудал до 23 кг, хотя при своем возрасте и росте должен был весить около 40…. Спасти его пытался родной дядя, который, узнав о состоянии мальчика, вызвал скорую. Но было уже слишком поздно — спустя пять дней после госпитализации школьник умер в реанимации. В суде присутствовал корреспондент КП-Иркутск.
— С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 12 годам лишения свободы, — вынес вердикт судья. — Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
К примеру, медики рассказывали, что без слез не могли взглянуть на школьника! Описывали его как живой скелет, говорили, что он будто побывал в концлагере.
— Я предполагаю, что до такого состояния его нужно было изводить полтора-два месяца, — рассказывал ранее один из врачей.
Показания давали и инспекторы комиссии по делам несовершеннолетних, которые после госпитализации ребенка приезжали с проверкой в квартиру, где он жил.
— Увидел и поразился. По стенам бегали тараканы, в углах — плесень, местами виднелись отклеенные обои. Осмотрел и спальное место Саши. Диван советских времен, без постельного белья, стоял в зале. Далее перешел на кухню. Помню, что холодильник был забит продуктами не полностью. Но в морозильной камере лежало мясо, а на полках — макароны.
А вот родной дядя школьника рассказывал и вовсе страшные подробности.
— Однажды заметил под подушкой у племянника нож! Спросил, зачем он ребенку, и попытался забрать. Но Саша не отдал и отвечать не захотел. Предполагаю, что запугали школьника «друзья» мамы, которых она приводила домой. А еще она запирала сына на балконе зимой.
Кстати, женщина воспитывает вместе с новым гражданским супругом полугодовалую дочку. Еще троих ее детей школьного возраста воспитывает другой мужчина — их родной отец.
Решения о лишении женщины родительских прав пока нет.
ОФИЦИАЛЬНО
— До вступления приговора в законную силу мать ребенка будет находиться под стражей, — отмечают в областном суде.