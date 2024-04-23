В Ташкенте и Навои предотвратили продажу запрещенных веществ

В одной из аптек города Навои был замечен факт продажи запрещенных веществ. После проверки владелец аптеки был задержан при попытке реализации сильнодействующих препаратов «Редуксин» и Fatzorb. Всего в ходе обысков изъято более 430 упаковок.
В Бектемирском районе Ташкента оперативниками был перехвачен автомобиль Lacetti, внутри которого находилось 34 единицы сильнодействующего средства «Регапен», а также 10 граммов «Прегабалина».
По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ».