Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте и Навои предотвратили продажу запрещенных веществ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Оперативники провели ряд обысков и перехватов, предотвратив продажу запрещенных веществ, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В одной из аптек города Навои был замечен факт продажи запрещенных веществ. После проверки владелец аптеки был задержан при попытке реализации сильнодействующих препаратов «Редуксин» и Fatzorb. Всего в ходе обысков изъято более 430 упаковок.

В Бектемирском районе Ташкента оперативниками был перехвачен автомобиль Lacetti, внутри которого находилось 34 единицы сильнодействующего средства «Регапен», а также 10 граммов «Прегабалина».

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье «незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ».