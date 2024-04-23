В Иркутске экс-сотрудникам ФСИН отменили приговор по делу о пытках в СИЗО-1

В Иркутске пятый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор четырем бывшим сотрудникам ФСИН по делу о пытках. Причиной стало существенное нарушение уголовно-процессуального закона, пишет ИА IrkutskMedia.
Ранее Иркутский областной суд вынес приговор пятерым экс-работникам СИЗО-1 ГУФСИН по Иркутской области. Бывших правоохранителей признали виновными в превышении должностных полномочий.
В зависимости от степени и характера участия в преступлении мужчинам назначили от 4 до 5 лет колонии общего режима. Также суд лишил их права занимать должности на госслужбе в течение 1,5 года.