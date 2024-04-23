Стена рухнула и раздавила автомобиль в Березовском

«После ввода дома в эксплуатацию — дом был передан в управляющую компанию “Ваш дом”. При выявления дефекта подпорной стенки, а именно отклонение ее от вертикальной плоскости, администрация муниципалитета обращала внимание управляющей компании и жителей о необходимости принятия своевременных мер», — говорится в группе «Сила Березовского в людях» в «ВК».