Стена рухнула и раздавила автомобиль в Березовском

В городе Березовский Свердловской области ночью 23 апреля обрушилась подпорная стена Птичьей горки, раздавив автомобиль. Жители рядом стоящих многоэтажек уверяют, что проснулись от грохота около полчетвертого утра.
Известно, что подпорная стена появилась несколько лет назад в ходе строительства шестого микрорайона, работы вела строительная компания «Арсенал».
«После ввода дома в эксплуатацию — дом был передан в управляющую компанию “Ваш дом”. При выявления дефекта подпорной стенки, а именно отклонение ее от вертикальной плоскости, администрация муниципалитета обращала внимание управляющей компании и жителей о необходимости принятия своевременных мер», — говорится в группе «Сила Березовского в людях» в «ВК».
В результате инцидента никто не пострадал. В ситуации разбирается местная администрация. Утром в мэрии должно пройти совещание, на котором будут определены дальнейшие действия.