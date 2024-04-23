В Ейске трое человек погибли в лобовом ДТП

Вечером 22 апреля автомобиль ВАЗ 2107 двигался по дороге «Ейск — Ясенская — Копанская — Новоминская». 35-летний водитель, который сидел за рулем машины, выехал на «встречку» и врезался в легковушку марки Volkswagen под управлением 66-летнего мужчины.



В результате лобового ДТП погибли водители обоих авто. С места происшествия госпитализировали 61-летнюю пассажирку иномарки. Позже стало известно, что она скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.