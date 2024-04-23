Двое туристов из Красноярского края были сбиты насмерть в Шерегеше

Как сообщили в СК, смертельное ДТП произошло рано утром 21 апреля. 38-летний житель Кузбасса в пьяном виде ехал за рулём автомобиля. В посёлке городского типа Шерегеш он сбил трёх пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении. В результате один из пострадавших — 23-летний парень погиб от полученных травм, ещё двое 23-летних парней получили тяжёлые травмы и были госпитализированы.