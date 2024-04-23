Дольщиков в Астане обманули на 4,3 млрд тенге: подозреваемого вернули из России в Казахстан

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.