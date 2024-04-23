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Дольщиков в Астане обманули на 4,3 млрд тенге: подозреваемого вернули из России в Казахстан

Подозреваемого в обмане дольщиков в Астане на 4,3 млрд тенге задержали в России. Сегодня мужчину доставили обратно в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Источник: t.me/GenPr

Сегодня Генеральной прокуратурой совместно с МВД РК из Российской Федерации экстрадировали подозреваемого для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

«Он в период с 2020 по 2023 годы, являясь руководителем строительной компании, в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом строительства и реализации квартир премиум класса в Астане, похитил денежные средства более 200 дольщиков на сумму свыше 4,3 млрд тенге», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры, после совершения преступления подозреваемый скрылся — его объявили в международный розыск.

В ноябре прошлого года фигуранта удалось задержать в России, которая по запросу ГП Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции.

Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор.

«Другие соучастники преступной группы в конце прошлого года также были задержаны и сейчас находятся под следствием», — добавили правоохранители.

Напомним, на прошлой неделе в Казахстан из Турции был доставлен подозреваемый в экономической контрабанде. Речь идет об ущербе в 56 млн тенге.

Также в конце марта сообщалось, что правоохранители экстрадировали из ОАЭ в Казахстан подозреваемого в особо крупном мошенничестве — он на протяжении 10 лет находился в международном розыске.

А еще раньше разыскиваемого гражданина Украины экстрадировали в Казахстан из Польши.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", — говорится в тексте УК РК.