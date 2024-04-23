«Я выпил и не проконтролировал эмоции»: в Пензе задержали треш-стримера из Волгограда за оскорбление бойцов СВО

Скандального треш-стримера из Волгограда 29-летнего Павла Прокудина задержали в Пензе за оскорбление участников спецоперации. Молодой человек давно привлек внимание правоохранительных органов: он записывал в прямом эфире избиения бабушки, мамы и девушки. Однако привлечь за беспредел его не могли. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, теперь Прокудину грозит наказание по уголовной статье.