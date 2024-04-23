«Я выпил и не проконтролировал эмоции»: в Пензе задержали треш-стримера из Волгограда за оскорбление бойцов СВО

Скандального треш-стримера из Волгограда 29-летнего Павла Прокудина задержали в Пензе за оскорбление участников спецоперации. Молодой человек давно привлек внимание правоохранительных органов: он записывал в прямом эфире избиения бабушки, мамы и девушки. Однако привлечь за беспредел его не могли. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, теперь Прокудину грозит наказание по уголовной статье.
Запись очередного стрима с унижением военнослужащих появилась 4 апреля. Она быстро распространилась в соцсетях и попала в руки к правоохранителям. Прокудин испугался и решил скрыться. Он уехал в Пензу, где снял и оформил квартиру на чужое имя.
Стримера объявили в розыск. Почти три недели его искали сотрудники регионального УФСБ, МВД и СК. Мужчина надеялся избежать ответственности, но не вышло. 22 апреля его задержали.
«Задержали за то, что оскорбил военнослужащих. Это случилось потому, что я выпил и не проконтролировал свои эмоции. Прощу прощения, если я задел ваши чувства. Я был неправ», — покаялся треш-стример.
Однако теперь арестом или штрафами Прокудин не отделается. Ему грозит серьезное наказание по статье за «унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенное публично».
— В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в Волгоград к следователям СК России для производства допроса и иных следственных действий. Следственный орган намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в волгоградском следкоме.
Напомним, ранее Прокудин в прямом эфире истязал тех, кто слабее. Пострадавшие родственницы выгораживали молодого мужчину. Его могли привлечь лишь по административным статьям. Одной из жертв стала девушка, которая также защищала стримера.