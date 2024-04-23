Не понимает, куда идет: в Хабаровском крае ищут пенсионерку

Поисково-спасательный отряд «ЛигаСпас» опубликовал ориентировку на 71-летнюю Надежду Яковлеву. Женщина пропала накануне, 22 апреля, в селе Елабуга. По сей день информации о ней нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Волонтеры отметили, что женщина ушла в лес. Во вторник, 23 апреля, на место отправилась группа поиска. Жителей региона просят внимательней присмотреться к окружающим: вдруг среди них окажется Надежда Яковлевна.
Приметы пенсионерки: рост около 162 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, серые глаза. В день пропажи на ней были желтый платок, голубая куртка, темные штаны и кроссовки.
Женщина дезориентирована. Ей может потребоваться медицинская помощь.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефонам: