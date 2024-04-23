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Не понимает, куда идет: в Хабаровском крае ищут пенсионерку

Дезориентированную пенсионерку вторые сутки ищут в Хабаровском крае.

Источник: Соцсети

Поисково-спасательный отряд «ЛигаСпас» опубликовал ориентировку на 71-летнюю Надежду Яковлеву. Женщина пропала накануне, 22 апреля, в селе Елабуга. По сей день информации о ней нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Волонтеры отметили, что женщина ушла в лес. Во вторник, 23 апреля, на место отправилась группа поиска. Жителей региона просят внимательней присмотреться к окружающим: вдруг среди них окажется Надежда Яковлевна.

Приметы пенсионерки: рост около 162 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы, серые глаза. В день пропажи на ней были желтый платок, голубая куртка, темные штаны и кроссовки.

Женщина дезориентирована. Ей может потребоваться медицинская помощь.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефонам: 8 (914) 190−12−17, 8 (914) 167−37−77.