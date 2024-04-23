Не понимает, куда идет: в Хабаровском крае ищут пенсионерку

Поисково-спасательный отряд «ЛигаСпас» опубликовал ориентировку на 71-летнюю Надежду Яковлеву. Женщина пропала накануне, 22 апреля, в селе Елабуга. По сей день информации о ней нет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".