Хабаровский дроппер ответит за обман пенсионера в Смоленской области

По информации пресс-службы ведомства, поводом к разбирательству стало обращение 74-летнего мужчины, который стал жертвой дистанционных мошенников. Действовали злоумышленники по известной схеме. Так, пострадавшему позвонила неизвестная женщина и представившись сотрудницей банка сказала пенсионеру ответить на её сообщение в мессенджере. Выполнив просьбу лжесотрудника банка, смолянин лишился своих сбережений.



Личность владельца банковского счёта, на который потерпевшим были переведены деньги, правоохранители установили в ходе расследования уголовного дела. После удовлетворения иска жителю Хабаровского края предстоит выплатить смоленскому пенсионеру более 1,2 миллиона рублей. Кроме того, его могут привлечь к ответственности по статье за неправомерный оборот средств платежей, максимальная санкция по которой может составить до семи лет лишения свободы.



Наше издание ранее рассказывало о подобных историях, когда посредников в мошеннических схемах обязывали вернуть похищенные деньги. Так в Хабаровске оперативники задержали курьера, который забрал у обманутой пенсионерки 500 тысяч рублей наличными.



Также по иску прокурора Краснофлотского района краевой столицы Коптиевский районный суд Москвы обязал дропперов вернуть матери участника СВО из Хабаровска почти 10 млн рублей, которые она перевела на их счета.