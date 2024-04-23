Крупного предпринимателя Дмитрия Матвеева из Иркутска, его сына и ещё пятерых граждан снова оправдали по делу о похищении человека

Дмитрий Матвеев скончался в 2022 году, тем не менее судебное разбирательство в отношении него было продолжено.
Следствие полагало, что Дмитрий Матвеев решил похитить жителя Иркутска, чтобы тот подписал документы об отчуждении права собственности на имущество стоимостью более 300 миллионов рублей. Дело происходило в 2018 году.
По версии следствия, Матвеев предложил своему знакомому, уроженцу Чечни, 50 миллионов рублей за то, чтобы тот совершил похищение. Мужчина согласился и привлёк ещё нескольких человек, жителей города Грозный. Несколько месяцев мужчины планировали похищение. Само преступление произошло 1 июня 2018-го. Следователи полагали, что обвиняемые некоторое время следили за потерпевшим, пока тот возвращался с работы домой. Находясь за чертой города, они перегородили дорогу его «Тойоте Лэнд Крузеру», вытащили потерпевшего из машины, применив электрошокер и газовый баллончик, чтобы тот не смог оказать сопротивления. Затем мужчину привезли в дом организатора преступления, избили и заставили подписать необходимую документацию.
Вскоре всех задержали правоохранители. В 2020 году семерых обвиняемых судили за самоуправство с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ) и похищение человека (ст. 126 УК РФ). Тогда суд на основании вердикта присяжных всех оправдал. Позже Апелляционный суд отменил оправдательный приговор Иркутского облсуда и направил дело на новое рассмотрение. 22 апреля этого года новое рассмотрение дела закончилось новым оправдательным вердиктом присяжных. В скором времени суд должен будет вновь вынести оправдательный приговор.
По данному делу состоялось 76 судебных заседаний, допрошено девять свидетелей, потерпевшими по делу признаны двое. В рамках судебного следствия были проведены три экспертизы: две компьютерно-технические и фото/видеотехническая. Исследованы имеющиеся в материалах уголовного дела доказательства, просмотрены видеофайлы по результатам экспертных исследований. Материалы уголовного дела составили 84 тома. Присяжные единодушно признали недоказанными события вмененных подсудимым деяний, — уточняется на сайте Облсуда.
Меры пресечения обвиняемым были отменены в зале суда. Всех их суд уже объявил оправданными.