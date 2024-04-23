Крупного предпринимателя Дмитрия Матвеева из Иркутска, его сына и ещё пятерых граждан снова оправдали по делу о похищении человека

По версии следствия, Матвеев предложил своему знакомому, уроженцу Чечни, 50 миллионов рублей за то, чтобы тот совершил похищение. Мужчина согласился и привлёк ещё нескольких человек, жителей города Грозный. Несколько месяцев мужчины планировали похищение. Само преступление произошло 1 июня 2018-го. Следователи полагали, что обвиняемые некоторое время следили за потерпевшим, пока тот возвращался с работы домой. Находясь за чертой города, они перегородили дорогу его «Тойоте Лэнд Крузеру», вытащили потерпевшего из машины, применив электрошокер и газовый баллончик, чтобы тот не смог оказать сопротивления. Затем мужчину привезли в дом организатора преступления, избили и заставили подписать необходимую документацию.