Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара на заводе в Воронеже, где погибли три человека

Напомним, в понедельник, 22 апреля, около 8.55 загорелось производственное здание цеха по производству электрооборудования на улице Солнечной, 33. Пожар ликвидировали в 10.18. Во время ЧП погибли трое мужчин 1953-го, 1975-го и 1995-го годов рождения. Также пострадала женщина, ее госпитализировали. В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших гибель троих лиц на пожаре.