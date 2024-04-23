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Бастрыкин поставил на контроль расследование пожара на заводе в Воронеже, где погибли три человека

Глава Следственного комитета поручил руководителю регионального управления СК Кириллу Левиту сделать доклад об обстоятельствах пожара в Воронеже, где погибли трое мужчин.

Источник: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления СК Кириллу Левиту доложить о работе по уголовному делу, возбужденному по факту пожара на воронежском заводе, где погибли три человека.

Напомним, в понедельник, 22 апреля, около 8.55 загорелось производственное здание цеха по производству электрооборудования на улице Солнечной, 33. Пожар ликвидировали в 10.18. Во время ЧП погибли трое мужчин 1953-го, 1975-го и 1995-го годов рождения. Также пострадала женщина, ее госпитализировали. В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших гибель троих лиц на пожаре.

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СК