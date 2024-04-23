Житель Красноярска намайнил крипты на 3,3 миллиона рублей и пойдет под суд

В 2022 году житель Красноярска решил заработать на криптовалюте. С лета 2021 года находящееся у него в аренде помещение простаивало, что жителю краевого центра совсем не нравилось.
Он проложил под землей электрические кабели к трансформаторной подстанции ПАО «Россети Сибирь» и провел их в арендуемое помещение. А затем привез туда 108 ASIC-майнеров, и работа закипела.
До октября 2022 года ферма работала, как часы, однако затем специалисты ПАО «Россети Сибирь» обеспокоились серьезным потреблением электроэнергии и написали заявление в полицию. Правоохранители провели проверку и обнаружили ферму, которая за это время потребила 772 тыс. кВт/ч на 3,3 миллиона рублей.
Любитель крипты скоро предстанет перед судом, ему грозит до 5 лет лишения свободы.