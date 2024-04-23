Житель Красноярска намайнил крипты на 3,3 миллиона рублей и пойдет под суд

До октября 2022 года ферма работала, как часы, однако затем специалисты ПАО «Россети Сибирь» обеспокоились серьезным потреблением электроэнергии и написали заявление в полицию. Правоохранители провели проверку и обнаружили ферму, которая за это время потребила 772 тыс. кВт/ч на 3,3 миллиона рублей.