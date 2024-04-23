В Уфе вынесли приговор экс-директору торгового дома «Башспирт»

Октябрьский районный суд Уфы признал виновной экс-руководителя ООО ТД «Башспирт» в присвоении продукции на сумму более 2,7 млн рублей.
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, с августа 2017 по декабрь 2018 года она поручила своим подчиненным списать нереализованную алкогольную продукцию в закрывающихся магазинах. Впоследствии более одной тысячи коробок женщина отправила на хранение в гараж своей знакомой.
На суде и во время следствия своей вины бывший руководитель так и не признала.
«Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года со штрафом в размере 400 тысяч рублей, а также взыскал сумму ущерба», — прокомментировали в надзорном ведомстве.