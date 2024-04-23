В Луганске задержали третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ в Москве

Установлено, что мужчина в 2021 году в Рубежном познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Хрестиной Ярославой, 1995 г. р., которая после начала специальной военной операции уехала в Варшаву. По ее указанию задержанный в июне 2023 года вел видеонаблюдение по адресу проживания бывшего сотрудника СБУ.