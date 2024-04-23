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В Луганске задержали третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ в Москве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, автомобиль которого был взорван в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности в Луганске задержан гражданин Украины 1995 г. р., принимавший участие в подготовке подрыва автомашины экс-сотрудника СБУ 12 апреля этого года», — отметили в ЦОС.

Установлено, что мужчина в 2021 году в Рубежном познакомился с агентом СБУ, гражданкой Украины Хрестиной Ярославой, 1995 г. р., которая после начала специальной военной операции уехала в Варшаву. По ее указанию задержанный в июне 2023 года вел видеонаблюдение по адресу проживания бывшего сотрудника СБУ.

«В апреле 2024 года перевел курьеру 10 тыс. рублей за доставку из Литвы в Россию средств поражения, закамуфлированных СБУ в косметические средства, которые были использованы при совершении преступления», — сообщили в ФСБ. Задержанный сознался в содеянном и сотрудничает со следствием.

Ранее суд арестовал Ивана Паскаря, который перевез самодельное взрывное устройство, и Владимира Головченко, который обвиняется в организации подрыва.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, переехавшего в Россию до начала СВО, взорвался в Москве на Коровинском шоссе. Самодельное взрывное устройство находилось под днищем машины в районе сиденья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

ФСБ