Нашли пятилитровые бутылки из-под бензина: строящееся здание подожгли в Приморье

Сообщение о возгорании здания пожарные получили в районе трех часов ночи. Воспламеняющимся веществом облили все корпуса здания, пишут в новых медиа. Огонь охватил одно здание и чудом не перекинулся на второе, таже не пострадал установленный геокупол.