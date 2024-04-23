Нашли пятилитровые бутылки из-под бензина: строящееся здание подожгли в Приморье

В новых медиа появилась информация о поджоге комплекса на улице Троицкая в районе озереа Рица в Находке. По словам очевидцев, на месте происшествия нашли пустые канистры из-под бензина, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Сообщение о возгорании здания пожарные получили в районе трех часов ночи. Воспламеняющимся веществом облили все корпуса здания, пишут в новых медиа. Огонь охватил одно здание и чудом не перекинулся на второе, таже не пострадал установленный геокупол.
Когда сотрудники МЧС приехали на место происшествия, горела крыша здания. Всего повредилась площадь около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.
Всего в тушении задействовали 2 единицы пожарной техники и 6 специалистов.
Ранее «КП» писала о пожаре в жилом доме. Мужчина высунулся из окна квартиры на восьмом этаже, чтобы не дышать дымом.